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13:30, 27 мая 2018 515
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В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается дождь

В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается дождь

В ночь на понедельник, 28 мая, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Днем осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура ночью +7, +12 градусов. Днем до +17, +22 градуса.


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