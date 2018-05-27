В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается дождь

В ночь на понедельник, 28 мая, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила
Днем осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура ночью +7, +12 градусов. Днем до +17, +22 градуса.
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В ночь на понедельник, 28 мая, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила
Днем осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура ночью +7, +12 градусов. Днем до +17, +22 градуса.
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