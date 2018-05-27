Приятное тепло. Прогноз погоды в Рязани на последние дни весны

В последние дни мая в Рязани ожидается теплая погода с небольшими осадками без сильного ветра. Прогноз опубликован на
В понедельник, 28 мая, воздух прогреется до +19 градусов днем и до +12 ночью. В ночь на вторник, 29 мая, температура опустится до +5, но днем потеплеет до +21. Оба дня прогнозируется переменная облачность, без осадков.
В среду, 30 мая, возможен небольшой кратковременный дождь, при этом воздух прогреется до +10 ночью и +26 днем. В ночь на последний день весны, 31 мая, температура составит +13 градусов, днем — до +20. Возможен небольшой дождь.
Отметим, что лето встретит рязанцев похолоданием до +15 градусов. По прогнозу синоптиков, 1 июня будет переменная облачность, без осадков.
Скорость ветра всю следующую неделю не будет превышать 5 метров в секунду.