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18:37, 27 мая 2018 728
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Приятное тепло. Прогноз погоды в Рязани на последние дни весны

Приятное тепло. Прогноз погоды в Рязани на последние дни весны

В последние дни мая в Рязани ожидается теплая погода с небольшими осадками без сильного ветра. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 28 мая, воздух прогреется до +19 градусов днем и до +12 ночью. В ночь на вторник, 29 мая, температура опустится до +5, но днем потеплеет до +21. Оба дня прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В среду, 30 мая, возможен небольшой кратковременный дождь, при этом воздух прогреется до +10 ночью и +26 днем. В ночь на последний день весны, 31 мая, температура составит +13 градусов, днем — до +20. Возможен небольшой дождь.

Отметим, что лето встретит рязанцев похолоданием до +15 градусов. По прогнозу синоптиков, 1 июня будет переменная облачность, без осадков.

Скорость ветра всю следующую неделю не будет превышать 5 метров в секунду.


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