Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:23, 27 мая 2018 498
 0    0

Для тех, кто пропустил. В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи

Для тех, кто пропустил. В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи

Фото: © RZN.info / Дмитрий Вороширин

В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи. Видео на своем YouTube-канале опубликовало агентство «РИА Новости».

Запись охватывает практически всю летную программу, за исключением первого эпизода — удара Су-34 бетонобойными бомбами.

Напомним, показательные выступления на полигоне «Дубровичи» прошли в субботу, 26 мая, в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Его победители представят Россию на международных состязаниях, которые пройдут в Рязанской области в августе этого года.

Перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты»

Ранее RZN.info опубликовал первую, вторую и третью части фоторепортажа с «Авиамикса».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:23, 27 мая 2018
Для тех, кто пропустил. В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи
17:21, 27 мая 2018
Рязанцы выстроились в тридцатиметровую фигуру велосипеда. Фото 1
16:53, 27 мая 2018
В Ряжске запустили новый фонтан
15:05, 27 мая 2018
Более шести тысяч велосипедистов проехали по центру Рязани. Фото с беспилотника
14:13, 27 мая 2018
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:54, 22 мая 2018 24 912
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 24 643
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 22 552
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 888
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
13:21, 15 мая 2018 17 752
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото 1
Все новости
Форум