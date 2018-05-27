Для тех, кто пропустил. В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи

В сети появилась полуторачасовая запись с «Авиамикса» на полигоне Дубровичи. Видео на своем YouTube-канале опубликовало агентство «РИА Новости».
Запись охватывает практически всю летную программу, за исключением первого эпизода — удара Су-34 бетонобойными бомбами.
Напомним, показательные выступления на полигоне «Дубровичи» прошли в субботу, 26 мая, в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Его победители представят Россию на международных состязаниях, которые пройдут в Рязанской области в августе этого года.
Перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты»
Ранее RZN.info опубликовал