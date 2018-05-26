В Третьяковке мужчина повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

В Третьяковской галерее в Москве задержали мужчину, повредившего картину «Иван Грозный убивает своего сына». Об этом передает «
Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 мая. Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждения. Его задержала полиция.
Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
Илья Репин написал картину «Иван Грозный убивает своего сына» в 1883—1885 годах, впервые ее показали публике в 1885-м. При жизни художника она пострадала от вандализма — 16 января 1913 года молодой иконописец, старообрядец Абрам Балашов, сын крупного мебельного фабриканта, в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом. Художнику пришлось заново воссоздать лица изображенных.
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