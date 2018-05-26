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12:16, 26 мая 2018 167
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В Рязанской области убрали более 360 незаконных свалок

В Рязанской области убрали более 360 незаконных свалок

В Рязанской области убрали более 360 мест незаконного размещения отходов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В четверг, 24 мая, прошло заседание коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором обсудили проблемы несанкционированных свалок.

В докладе отметили, что за 2016-2018 годы зафиксировали 1573 нарушения, внесли 562 представления. По рассмотренным представлениям 483 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности и принесли 89 протестов. В суд предъявили 441 заявление, к административной ответственности привлекли 172 лица.

Как рассказали на заседании, ежегодно на территории Рязанской области образуется более 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), основная масса которых вывозится на полигоны с целью хранения и захоронения.

В государственный реестр включено 29 полигонов ТКО, общая площадь которых составляет более 2 млн квадратных метров.


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