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11:40, 26 мая 2018 316
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Любимов подвел итоги пленарного заседания Петербургского экономического форума с Путиным

Любимов подвел итоги пленарного заседания Петербургского экономического форума с Путиным

Николай Любимов поучаствовал в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ), на котором выступил Владимир Путин. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Путин отметил актуальность девиза ПМЭФ — «Создавая экономику доверия». Глава государства подчеркнул, что «он особенно важен сегодня», поскольку международные отношения «проходят серьезные испытания на прочность».

Рассуждая о мировой экономике, президент отметил, что «возросшую скорость роста» определяют «компетенции и знания людей, новые технологии и коммуникации».

«Тот, кто сможет эффективно использовать эти факторы роста, сумеет обеспечить рывок в экономике, социальной сфере, науке и образовании, существенно повысить жизнь граждан», — сказал Путин.

Любимов подвел итоги пленарного заседания. Он отметил, что президент поставил перед руководителями регионов «очень важные задачи прорывного характера».

«Рязанская область выбрала курс на развитие цифровой экономики. Мы хотим называться цифровым регионом с полным на то правом. На данный момент уже сформирован определенный пул проектов, они начали реализовываться. Основные — это цифровое правительство, цифровая медицина и цифровое образование», — сказал Любимов.

По словам губернатора, все проекты «подразумевают целый комплекс мероприятий».

Сейчас в регионе работают над созданием инновационного научно-технологического центра.

«Это станет платформой для объединения усилий вузов, научных предприятий, производств, фрилансеров, IT-компании региона, чтобы они могли вместе работать и создавать цифровые продукты. А наша задача состоит в том, чтобы эти продукты продвигать на рынок. Мы будем этому помогать», — сказал Любимов.

Фото Минтерпол Рязанской области


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