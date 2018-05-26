Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:24, 26 мая 2018 399
 0    0

Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Адреса

Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Адреса

Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С понедельника, 28 мая, горячей воды не будет до 8 июня по адресам:

  • улица Высоковольтная, дома №№25а, 29а, 31, 31 корпус 1, 33а (детский сад №102), 37;
  • улица Кирпичный завод, дома №№14, 14/1, 15;
  • улица Октябрьский городок, дома №№33а (детский сад №24), 35, 36, 39, 40, 43;
  • поселок Керамзавода, дома №№12б, 25а (детский сад №29), 28, 29, 3, 33, 34, 36, 38;
  • улица Шевченко, дома №№76 корпус 1, 78.

С 28 по 1 июня воду отключат по адресу улица Трудовая, дом №24/38.

С графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:24, 26 мая 2018
Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Адреса
16:17, 25 мая 2018
Из-за ремонта на теплотрассе ограничат движение в Горроще. Схема
13:51, 25 мая 2018
В понедельник и вторник в Рязани отключат свет на 14 улицах
10:28, 25 мая 2018
На улице Ленинского Комсомола изменят правила парковки
19:15, 24 мая 2018
В Горроще на месяц отключат горячую воду 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

Об инновационных продуктах банка RZN.info рассказала управляющая операционным офисом «Аркада» Светлана Чернышова.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:03, 17 мая 2018 24 164
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 24 010
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 22 215
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 549
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
13:21, 15 мая 2018 17 483
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото
Все новости
Форум