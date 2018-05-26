Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Адреса

Еще на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщил
С понедельника, 28 мая, горячей воды не будет до 8 июня по адресам:
- улица Высоковольтная, дома №№25а, 29а, 31, 31 корпус 1, 33а (детский сад №102), 37;
- улица Кирпичный завод, дома №№14, 14/1, 15;
- улица Октябрьский городок, дома №№33а (детский сад №24), 35, 36, 39, 40, 43;
- поселок Керамзавода, дома №№12б, 25а (детский сад №29), 28, 29, 3, 33, 34, 36, 38;
- улица Шевченко, дома №№76 корпус 1, 78.
С 28 по 1 июня воду отключат по адресу улица Трудовая, дом №24/38.
С графиком плановых отключений можно познакомиться