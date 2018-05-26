«Единая Россия» запустит онлайн-голосование за кандидатов в гордуму

«Единая Россия» запустит онлайн-голосование за кандидатов на выборах в городскую думу. Рязанцы смогут сделать проголосовать с 28 мая по 1 июня.

Перед этим партия предоставила систему для оценки защищенности независимым экспертам, рассказал заместитель руководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков.

«В этом году в России впервые будет проведено онлайн-голосование избирателей. Независимые эксперты заявили о прозрачности и надежности электронной системы предварительного голосования «Единой России», — отметил он.

По словам Жаворонкова, 21 мая на конференции «Единой России» был взят курс на цифровизацию партии.

«Электронное голосование как раз является примером реализации этого курса. Мы в первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки или двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок, верификации и голосования», — уточнил Жаворонков.

Как отметили в партии, интерфейс голосования и система хранения данных защищены от фальсификаций.

По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плутогаренко, «Единая Россия» сделала заявку на технологическую революцию в сфере организации выборов.

Член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин обратил внимание на то, что алгоритм электронного голосования «не исключает возможность недобросовестного использования голосов избирателей».

Директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» Сергей Гребенников отметил, что электронное процедура «является верным шагом как на пути к открытости», так и в сторону реальных карьерных лифтов.

С ним согласился и член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при Госдуме, директор юридической компании Heads Consulting Никита Куликов. Он назвал это важным экспериментом и шагом к полной цифровизации российской выборной системы.