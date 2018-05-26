Для зрителей «Авиадартса» пустили автобусы

26 мая на авиаполигоне «Дубровичи» в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2018» проведут показательные выступления «Авиамикс». Для зрителей пустят автобусы,
С 07:00 до 11:00 с автовокзала «Приокский» можно будет доехать до полигона «Дубровичи». С 12:00 до 17:00 — в обратно. Цена билета — 55 рублей.
Для тех, кто приедет на своей машине, организуют две парковки у деревни Гнетово (слева по ходу движения для легкового транспорта, справа — для автобусов организованных групп). От парковки до полигона можно будет доехать на автобусе за 20 рублей.
Жителей ближайших населенных пунктов просят планировать свои поездки 26 мая с 07:00 до 17:00 с учетом увеличения транспортного потока.
Для участников «Авиадартса» в этом году
Летчики
Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который
Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в