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8:28, 26 мая 2018 50
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Для зрителей «Авиадартса» пустили автобусы

Для зрителей «Авиадартса» пустили автобусы

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

26 мая на авиаполигоне «Дубровичи» в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2018» проведут показательные выступления «Авиамикс». Для зрителей пустят автобусы, сообщил сайт регионального правительства.

С 07:00 до 11:00 с автовокзала «Приокский» можно будет доехать до полигона «Дубровичи». С 12:00 до 17:00 — в обратно. Цена билета — 55 рублей.

Для тех, кто приедет на своей машине, организуют две парковки у деревни Гнетово (слева по ходу движения для легкового транспорта, справа — для автобусов организованных групп). От парковки до полигона можно будет доехать на автобусе за 20 рублей.

Жителей ближайших населенных пунктов просят планировать свои поездки 26 мая с 07:00 до 17:00 с учетом увеличения транспортного потока.

Для участников «Авиадартса» в этом году установили мишенную обстановку из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые и радиолокационные мишени. Им предстоит уничтожить «танковую роту» и «аэродром» условного противника. Ранее появились фотографии мишеней с воздуха.

Летчики выступят на истребителях МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота.

Напомним, всеармейский «Авиадартс-2018» начнется на полигоне «Дубровичи» под Рязанью 23 мая, победители представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе.

Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в 2015 и 2016 год


© RZN.info

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