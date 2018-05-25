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20:35, 25 мая 2018 360
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За неделю 195 рязанцев обратились ко врачам из-за укусов клещей 2

За неделю 195 рязанцев обратились ко врачам из-за укусов клещей

Фото: Pixabay.com

За прошлую неделю 195 жителей Рязанской области обратились ко врачам из-за укусов клещей, среди них 40 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели напоминают, что клещи являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, однако неприятностей можно избежать, соблюдая следующие правила:

  • надевайте для прогулок на природе светлую одежду, максимально закрывающую тело, заправляйте рубашку в брюки, а штанины в носки, не забывайте про головные уборы;
  • используйте репелленты для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
  • избегайте мест наибольшего скопления клещей, в хорошо увлажненных и умеренно теневых местах — среди лиственных деревьев, в оврагах, густой траве, прибрежных зарослях водоемов, вдоль хоженых троп в лесах и лугах, особенно активны клещи утром и вечером;
  • не садитесь и не ложитесь на землю, не приносите в дом цветы, травы и другие предметы, на которых могут оказаться клещи, по возвращении с прогулки проведите осмотр тела и одежды;
  • ежедневно осматривайте животных, находившихся на улице.

Обнаружив присосавшегося клеща, следует сразу обратиться за медицинской помощью.


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