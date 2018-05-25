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21:04, 25 мая 2018 338
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Во второй день экономического форума в Петербурге Рязанская область заключила три соглашения

Во второй день экономического форума в Петербурге Рязанская область заключила три соглашения

Во второй день экономического форума в Петербурге Рязанская область заключила три соглашения. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Первое — соглашения о стратегическом партнерстве с АО «ЭР-Телеком Холдинг». В рамках договора в 2018 году в области развернут сеть базовых станций перспективных беспроводных технологий стандарта LoRaWAN. «Это позволит улучшить уличное освещение, организовать на современном уровне учет энергоресурсов, мониторинг экологической обстановки, вывоз отходов, контроль за состоянием городских объектов», — говорится в сообщении.

Второе соглашение — договор с АНО «Информационно-экспертный центр «Изборский клуб». Он подразумевает сотрудничество в патриотических проектах.

Третий договор область заключила с АО «Издательство «Просвещение». Регион будет взаимодействовать с издательством для «повышения качества образовательных услуг».

Напомним, форум стартовал 24 мая. Делегация региона планирует заключить ряд крупных инвестиционных соглашений.


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