В Сапожковском районе отбойник насквозь прошил «Логан», один человек погиб

В Сапожковском районе ограждение дороги насквозь прошило автомобиль Renault Logan. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в пятницу, 25 мая, около 12:00 на дороге Касимов — Ряжск, недалеко от поворота на скит Сергия Радонежского. Автомобиль налетел на ограждение, металлическая конструкция вышибла заднюю дверь автомобиля и вышла через багажник, зацепив пассажира на заднем сидении.
Он скончался от полученных травм. Водитель получил незначительные повреждения и выжил.
По предварительной информации, в момент аварии водитель был трезв.
Фото издательства «