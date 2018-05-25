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14:46, 25 мая 2018 4 629
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В Сапожковском районе отбойник насквозь прошил «Логан», один человек погиб

В Сапожковском районе отбойник насквозь прошил «Логан», один человек погиб

Фото: Издательство «Пресса»

В Сапожковском районе ограждение дороги насквозь прошило автомобиль Renault Logan. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 25 мая, около 12:00 на дороге Касимов — Ряжск, недалеко от поворота на скит Сергия Радонежского. Автомобиль налетел на ограждение, металлическая конструкция вышибла заднюю дверь автомобиля и вышла через багажник, зацепив пассажира на заднем сидении.

Он скончался от полученных травм. Водитель получил незначительные повреждения и выжил.

По предварительной информации, в момент аварии водитель был трезв.

Фото издательства «Пресса»


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