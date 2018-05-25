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8:38, 25 мая 2018 627
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В Рязанской области создадут первую в стране платформу по управлению регионом

В Рязанской области создадут первую в стране платформу по управлению регионом

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанской области создадут первую в стране платформу по управлению регионом. Об этом в конце первого дня международного экономического форума в Петербурге заявил Николай Любимов, сообщил сайт рязанского правительства.

Платформа включит в себя «цифровое правительство», централизованную бухгалтерию всех структурных подразделений и подведомственных учреждений и еще ряд направлений.

«Платформа будет объединять все: систему ЖКХ, городскую среду, трафики. Управление регионом будет наполнено большими данными, из которых сложатся управленческие решения. Это — амбициозная, интересная задача, важная для людей», — отметил Любимов.

По словам губернатора, проект реализуют в «небольшие сроки», но он позволит сэкономить деньги и создаст «возможности для упорядоченного развития и оперативного устранения недостатков».

Разработку платформы рязанский губернатор обсуждал с руководством ООО «1С».

В первый день форума Николай Любимов договорился о строительстве в Рязанской области тепличного комплекса за девять миллиардов рублей и завода швейцарской компании, а также сотрудничестве с Нижегородской областью. Кроме того, инвесторы вложат в развитие круизного туризма в Рязани 560 миллионов и 750 миллионов — в переработку древесины.

В первый день форума Любимов подписал соглашение о продолжении строительства Северного обхода. По его мнению, это «облегчит жизнь многим рязанцам и гостям города, будет хорошим примером сотрудничества государства — в лице Рязанской области и администрации города — и частной компании».


© RZN.info

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