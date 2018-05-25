В Рязанской области создадут первую в стране платформу по управлению регионом. Об этом в конце первого дня международного экономического форума в Петербурге заявил Николай Любимов,
Платформа включит в себя «цифровое правительство», централизованную бухгалтерию всех структурных подразделений и подведомственных учреждений и еще ряд направлений.
«Платформа будет объединять все: систему ЖКХ, городскую среду, трафики. Управление регионом будет наполнено большими данными, из которых сложатся управленческие решения. Это — амбициозная, интересная задача, важная для людей», — отметил Любимов.
По словам губернатора, проект реализуют в «небольшие сроки», но он позволит сэкономить деньги и создаст «возможности для упорядоченного развития и оперативного устранения недостатков».
Разработку платформы рязанский губернатор обсуждал с руководством ООО «1С».
В первый день форума Николай Любимов договорился о строительстве в Рязанской области
В первый день форума Любимов