В Рязани открыли сезон «Встреч на Почтовой»

В пятницу, 25 мая, в Рязани открыли фестивальный сезон «Встреч на Почтовой». На главной пешеходной улице прошли открытые мастер-классы парикмахеров, визажистов, модельеров. Все желающие могли посмотреть на выставки флористов и получить портрет от шаржистов, а также попробовать блюда «стрит-фуда».
Завершило программу выступление группы «Парнас».
Уличный фестиваль будет проходить по пятницам до 14 сентября. На закрытии сезона организаторы подведут итоги и разыграют призы — среди тех, кто чаще всех был на фестивале. Для этого необходимо посетить как можно больше «Встреч на Почтовой» и ответить на несложные вопросы.
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