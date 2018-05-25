Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:37, 25 мая 2018 412
 0    0

В Рязани открыли сезон «Встреч на Почтовой»

В Рязани открыли сезон «Встреч на Почтовой»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 25 мая, в Рязани открыли фестивальный сезон «Встреч на Почтовой». На главной пешеходной улице прошли открытые мастер-классы парикмахеров, визажистов, модельеров. Все желающие могли посмотреть на выставки флористов и получить портрет от шаржистов, а также попробовать блюда «стрит-фуда».

Завершило программу выступление группы «Парнас».

Уличный фестиваль будет проходить по пятницам до 14 сентября. На закрытии сезона организаторы подведут итоги и разыграют призы — среди тех, кто чаще всех был на фестивале. Для этого необходимо посетить как можно больше «Встреч на Почтовой» и ответить на несложные вопросы.

Подробную информацию можно посмотреть в группе «Встреч на Почтовой».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
21:37, 25 мая 2018
В Рязани открыли сезон «Встреч на Почтовой»
14:24, 25 мая 2018
В Рязани наметили дату Дня города 3
20:39, 24 мая 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и российский «Черновик» 3
19:27, 24 мая 2018
Тысячный хор в пятый раз спел в Рязанском кремле. Фото 1
12:41, 24 мая 2018
«Самое высшее в мире искусство». Сергей Безруков представил рязанцам исповедь хулигана
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:03, 17 мая 2018 23 973
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 23 789
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 22 123
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 393
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
13:21, 15 мая 2018 17 445
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото
Все новости
Форум