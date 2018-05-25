В Рязани директор фирмы попал под следствие за долги по зарплате

В Рязани директор фирмы попал под следствие за долг по зарплате. Об этом сообщил
Руководитель не платил сотруднице с августа 2017-го по март 2018-го, задолжав около 125 тысяч рублей. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
По итогам ее проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.