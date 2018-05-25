Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:23, 25 мая 2018 842
 0    0

В Рязани директор фирмы попал под следствие за долги по зарплате

В Рязани директор фирмы попал под следствие за долги по зарплате

Фото: Pixabay.com

В Рязани директор фирмы попал под следствие за долг по зарплате. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Руководитель не платил сотруднице с августа 2017-го по март 2018-го, задолжав около 125 тысяч рублей. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

По итогам ее проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:23, 25 мая 2018
В Рязани директор фирмы попал под следствие за долги по зарплате
18:29, 25 мая 2018
Летчики отрепетировали «Авиамикс». Фото и видео
18:12, 25 мая 2018
Рязанка стала вице-мисс конкурса красоты среди представительниц аграрного образования
17:55, 25 мая 2018
Студентка рязанского агроуниверситета стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ
16:52, 25 мая 2018
Компания «Еламед» стала лучшим поставщиком товаров медицинского назначения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

Об инновационных продуктах банка RZN.info рассказала управляющая операционным офисом «Аркада» Светлана Чернышова.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 26 004
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 950
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 23 764
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 22 100
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 362
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум