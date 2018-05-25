Студентка рязанского агроуниверситета стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ

Студентка Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Ирина Шанина стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ. Его итоги подвели в Рязани 22 мая.
В финальном этапе участвовали 22 представителя Башкирского, Белгородского, Волгоградского, Воронежского, Красноярского, Мичуринского, Московского, Новосибирского, Рязанского, Саратовского, Ставропольского, Уральского аграрных университетов, а также Вологодской, Ижевской, Казанской, Курганской, Самарской сельскохозяйственных академий.
Ирина Шанина посвятила свою работу расширению ассортимента творожных изделий региональных производителей. Ее наградили в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции».