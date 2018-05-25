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17:55, 25 мая 2018 415

Студентка рязанского агроуниверситета стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ

Студентка рязанского агроуниверситета стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ

Студентка Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Ирина Шанина стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ. Его итоги подвели в Рязани 22 мая.

В финальном этапе участвовали 22 представителя Башкирского, Белгородского, Волгоградского, Воронежского, Красноярского, Мичуринского, Московского, Новосибирского, Рязанского, Саратовского, Ставропольского, Уральского аграрных университетов, а также Вологодской, Ижевской, Казанской, Курганской, Самарской сельскохозяйственных академий.

Ирина Шанина посвятила свою работу расширению ассортимента творожных изделий региональных производителей. Ее наградили в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции».


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