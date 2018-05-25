«Сбербанк» сократил время обработки платежей до минуты

«Сбербанк» уменьшил среднее время перевода средств между двумя корпоративными клиентами в «Сбербанк Бизнес Онлайн» до одной минуты.
На Петербургском экономическом форуме старший вице-президент банка Анатолий Попов заявил, что скорость осуществления платежей всегда была одним из главных конкурентных преимуществ «Сбербанка». «Мы понимаем, что самое главное для клиентов — это время, а клиент знает, что его платеж будет доставлен практически мгновенно. А с новым цифровым стандартом внутренних переводов мы вполне можем назваться банком моментальных транзакций», — сказал он.
Специалисты банка уже завершили технологические преобразования, позволившие сократить время обработки платежей внутри «Сбербанка» более чем в два раза. Ранее цифровой стандарт внутреннего перевода на счет юрлица в любой российский субъект составлял не более трех минут.