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16:09, 25 мая 2018 301

«Сбербанк» пригласил рязанцев на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

«Сбербанк» пригласил рязанцев на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

«Сбербанк» пригласил рязанцев на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который пройдет 27 мая на стадионе ЦСК. Участниками акции станут 54 города России, а также Белоруссии и Казахстана. В Москве забег впервые пройдет у стен Кремля на Васильевском спуске.

«Это не просто спортивный забег, цель мероприятия — помочь детям в больницах, подарить жителям города добрый семейный праздник, поучаствовать в озеленении территорий. „Бежим со смыслом!“ — так звучит девиз Зеленого марафона», — рассказали организаторы.

В этом году партнерами забега в Рязани стали сообщество «ВоСемьЯ», фитнес-клуб «Барс Премиум» и ансамбль танца «Мед».

Программа мероприятия:

  • 08:00 — начало регистрации для получения стартовых номеров;
  • 10:00 — забег на дистанцию 4,2 км;
  • 11:30 — награждение победителей.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться до 24 мая на сайте.


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