«Сбербанк» пригласил рязанцев на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который пройдет 27 мая на стадионе ЦСК. Участниками акции станут 54 города России, а также Белоруссии и Казахстана. В Москве забег впервые пройдет у стен Кремля на Васильевском спуске.
«Это не просто спортивный забег, цель мероприятия — помочь детям в больницах, подарить жителям города добрый семейный праздник, поучаствовать в озеленении территорий. „Бежим со смыслом!“ — так звучит девиз Зеленого марафона», — рассказали организаторы.
В этом году партнерами забега в Рязани стали сообщество «ВоСемьЯ», фитнес-клуб «Барс Премиум» и ансамбль танца «Мед».
Программа мероприятия:
- 08:00 — начало регистрации для получения стартовых номеров;
- 10:00 — забег на дистанцию 4,2 км;
- 11:30 — награждение победителей.
Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться до 24 мая на