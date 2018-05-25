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13:25, 25 мая 2018 238

Рязанские школьники посетили «Рязаньэнерго» с экскурсией

Рязанские школьники посетили «Рязаньэнерго» с экскурсией

Ученики 8-9 классов рязанской школы №40 посетили филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго». Их познакомили с недавно открывшейся в здании управления филиала музейной экспозицией.

В музее собраны уникальные фотографии и документы, относящиеся к истории предприятия, а также экспонаты, рассказывающие об участии работников Рязаньэнерго в Великой Отечественной войне. Школьники входят в состав дискуссионного клуба «Компас», где подготовили проект «Побег из Собибора: остаться в живых». «В музее „Рязаньэнерго“ особо ценной для ребят стала информация об Алексею Вайцене, на основе воспоминаний которого они готовили свою работу», — пояснили в филиале.

Бывшему работнику предприятия Вайцене в музее посвятили стенд «Мы помним». «Этот ветеран Великой Отечественной, ветеран энергетики, награжденный множеством орденов и медалей, ушедший из жизни в 2015 году, являлся последним в России, дожившим до наших дней, узником фашистского концлагеря Собибор. В 1943 году Вайцен стал участником единственного успешного в истории Второй мировой войны лагерного восстания, а спустя многие годы вызвался свидетельствовать по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве нацистам и в соучастии в убийстве почти 28 тысяч человек в Собиборе», — рассказали в «Рязаньэнерго».

Во время экскурсии сотрудники филиала поделились со школьникам своими воспоминаниями об Алексею Вайцене, а также познакомили их с производственной деятельностью — показали оборудование подстанции 110 кВ «Рязань» и напомнили о мерах осторожного поведения вблизи энергообъектов.


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