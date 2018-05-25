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17:41, 25 мая 2018 359
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Рязанцы смогут проголосовать за участников праймериз «Единой России» через восемь дней

Рязанцы смогут проголосовать за участников праймериз «Единой России» через восемь дней

Рязанца смогут проголосовать за участников праймериз «Единой России» уже через восемь дней. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.

Открытое рейтинговое голосование пройдет на каждом избирательном округе. По его итогам кандидаты примут участие в выборах в гордуму от партии «Единая Россия».

Напомним, на праймериз зарегистрировали 220 кандидатов. Сейчас они участвуют в дебатах и встречаются с избирателями.

Одна из кандидатов — директор рязанской школы — рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.


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