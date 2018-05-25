Рязанцы смогут проголосовать за участников праймериз «Единой России» через восемь дней

Рязанца смогут проголосовать за участников праймериз «Единой России» уже через восемь дней. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.
Открытое рейтинговое голосование пройдет на каждом избирательном округе. По его итогам кандидаты примут участие в выборах в гордуму от партии «Единая Россия».
Напомним, на праймериз зарегистрировали 220 кандидатов. Сейчас они участвуют в дебатах и встречаются с избирателями.
Одна из кандидатов — директор рязанской школы — рассказала RZN.info о том, что она