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15:42, 25 мая 2018 122
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«Пионервожатая» и другие хиты. Группа «Бахыт Компот» выступила на дне открытых дверей в рязанской колонии

«Пионервожатая» и другие хиты. Группа «Бахыт Компот» выступила на дне открытых дверей в рязанской колонии

Фото: Издательство «Пресса»

Группа «Бахыт компот» дала концерт для рязанских заключенных. Коллектив Вадима Степанцова выступил на дне открытых дверей в исправительной колонии №6 в поселке Стенькино, сообщило издательство «Пресса».

Музыканты на импровизированной сцене под открытым небом исполнили свой главный хит — песню про пионервожатую — и другие композиции: «Мороз», «Бухгалтер Иванов», «Маруся», «Мама Мария», «Фантастиш», «Небо Родины», «Калифорния», «Лола», «8 марта».

На день открытых дверей к заключенным приехали 37 родственников. Они могли познакомиться с условиями проживания, посетить медицинскую часть, карантин, комнату психологической разгрузки, клуб, отряды обычных и облегченных условий отбывания наказания. Такие экскурсии проводятся раз в год.

Родственники также пообщались с начальником областного УФСИН Валерием Семеновым, главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой, главой Семеновского сельского поселения Иваном Хероимом, председателем еврейской общины Рязани Людмилой Захаровой, представителями прокуратуры.

«И, конечно, со своими близкими из числа тех, кто отбывает наказание, — в столовой было организовано чаепитие с тортом, хотя угощения, в отличие от бесед, наверняка, занимали далеко не всех присутствующих», — пишет издательство «Пресса».

Напомним, в начале мая в ИК-6 выступил бывший солист «Арии» Артур Беркут.

Фото издательства «Пресса»


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