На Куликовском поле начался восемнадцатый фестиваль бардовской песни

В Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино начался восемнадцатый фестиваль бардовской песни. Авторы и исполнители выступят 25-27 мая в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты и ансамбли, сообщили организаторы.
Конкурс среди музыкантов проводят в три тура. Жюри прослушает участников и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. На вечернем концерте определят лауреатов и дипломантов. Среди которых выберут обладателя Гран-при фестиваля.
В состав жюри войдут Алексей Витаков, Борис Щеглов, Михаил Калинкин, Михаил Башаков, Шухрат Хусаинов, Сергей Канунников, Борис Плотников, Анатолий Багрицкий, Григорий Войнер, Виктор Каменский, Павел Аксенов, Михаил Зверев, Станислав Селиванов, Юлия Тузова, ансамбли «Порт Сентябрь» и «Баклуши Beat».
Программа фестиваля:
25 мая, пятница
10:00-24:00 — заезд, размещение, регистрация участников фестиваля;
16:00-20:00 — 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;
16:00-20:00 — 1-й тур конкурса военной песни;
19:00-21:00 — выступления руководителей фестивальных проектов и клубов авторской песни;
19:00-21:00 — работа полян встреч с мастерами жанра;
21:00-23:30 — гала-концерт;
23:30-00:00 — митинг-реквием;
00:30-1:30 — работа ночной свободной сцены «НеСторОжа». Вечер памяти Виктора Луферова, первого председателя жюри фестиваля «Куликово поле».
26 мая, суббота
09:00-14:00 — продолжение заезда и регистрации участников;
10:00-12:00 — концерт военной песни «Рота, подъем!»;
11:00-16:00 — работа полян встреч с мастерами жанра;
10:00-15:00 — развлекательная программа для гостей и участников фестиваля;
10:00-14:30 — 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;
10:00-14:30 — 1-й тур конкурса военной песни;
10:00-14:00 — работа творческих мастерских;
10:00-15:00 — работа литературного кафе «Раус»;
12:00-13:00 — детский конкурс-концерт;
13:00-16:00 — мини-концерт членов жюри и гостей фестиваля;
16:00-18:00 — 2-й тур конкурса. Концерт конкурсантов;
18:00-18:30 — концерт жюри 1-го тура;
18:30-21:00 — 3-й этап конкурса. Битва за Гран-при;
21:00-00:00 — гала-концерт жюри и гостей фестиваля;
00:00 — фейерверк;
00:30-01:30 — работа ночной свободной сцены «НеСторОжа». Общая тема «Дороги»;
00:30-03:00 — работа площадок «Разговор по душам» (неформальные встречи с гостями фестиваля и членами жюри).
27 мая, воскресенье
10:00-11:00 — концерт военной песни «Рота, подъем!»;
11:00-12:00 — концерт жюри 2-го тура;
12:00-13:00 — концерт-награждение дипломантов и лауреатов конкурса, вручение Гран-при фестиваля.