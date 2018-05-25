На экономическом форуме в Петербурге губернатор Любимов пообщался со своим «цифровым двойником»

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Любимов пообщался со своим «цифровым двойником». Об этом сообщил
«Электронный губернатор» работает на стенде региона. «Ему можно задавать вопросы и получать ответы в формате видеообращения. Система позволяет одновременно разговаривать на разные темы с четырьмя собеседниками: получить справку о положении дел в Рязанской области или комментарий по тому или иному острому вопросу», — говорится в сообщении.
По словам Любимова, общением со своим «цифровым двойником» он хотел подать пример серьезного отношения к современным технологиям. Он считает, что уже в ближайшем будущем они напрямую затронут каждого, и чем раньше люди и органы власти перестроятся, тем лучше. «Цифровая трансформация региона — не просто красивые слова, а действия, личный выбор», — подчеркнул губернатор.
Узнать подробнее о внедрении электронных технологий можно на официальном портале «Цифровая Рязань».
Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал 24 мая. Рязанская делегация собирается заключить на нем ряд крупных