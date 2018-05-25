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9:21, 25 мая 2018 157
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Фомин поздравил шиловских выпускников с окончанием школы

Фомин поздравил шиловских выпускников с окончанием школы

В четверг, 24 мая, Аркадий Фомин поздравил выпускников шиловской школы №2. Он посетил последний звонок, на котором также присутствовали учителя, родители учеников и представители местной администрации.

По словам главы облдумы, школа №2 — одна из лучших в районе: «Она успешно развивается, богата традициями и достижениями, отличается высококвалифицированным педагогическим коллективом».

Выпускникам Фомин посоветовал «действовать по зову сердца». «Все эти годы учителя, наставники, родители делились своим опытом, искренне радовались вашим победам и достижениям. Уверен, что вы оправдаете все их надежды, станете достойными гражданами, чтобы вами гордились и в школе, и в районе», — сказал он.

Также глава регионального парламента пожелал одиннадцатиклассникам успешной сдачи экзаменов и реализации намеченных планов.


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