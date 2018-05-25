Фомин поздравил шиловских выпускников с окончанием школы

В четверг, 24 мая, Аркадий Фомин поздравил выпускников шиловской школы №2. Он посетил последний звонок, на котором также присутствовали учителя, родители учеников и представители местной администрации.
По словам главы облдумы, школа №2 — одна из лучших в районе: «Она успешно развивается, богата традициями и достижениями, отличается высококвалифицированным педагогическим коллективом».
Выпускникам Фомин посоветовал «действовать по зову сердца». «Все эти годы учителя, наставники, родители делились своим опытом, искренне радовались вашим победам и достижениям. Уверен, что вы оправдаете все их надежды, станете достойными гражданами, чтобы вами гордились и в школе, и в районе», — сказал он.
Также глава регионального парламента пожелал одиннадцатиклассникам успешной сдачи экзаменов и реализации намеченных планов.