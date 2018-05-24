Житель Рязанской области получил крупный срок за убийство

Жителя Рязанской области осудили за убийство. Об этом сообщила
Случай произошел в начале ноября 2017 года в квартире в Пронске. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по различным частям тела.
От полученных повреждений последний скончался.
Также злоумышленника признали виновным в краже чужого имущества также из одной из квартир.
Мужчину осудили по части 1 статьи 158 и части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.