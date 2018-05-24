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12:36, 24 мая 2018 467
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«Заряницы» и рязанская кадриль. В Константинове отметят Троицу 1

«Заряницы» и рязанская кадриль. В Константинове отметят Троицу

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 27 мая, в Константинове отметят Троицу. Для гостей организуют концерт, мастер-классы и фотозону, сообщил сайт музея-заповедника имени Есенина.

Все смогут поучаствовать в традиционных обрядах и старинных играх, например, поводить хороводы вокруг украшенной лентами березы, сделать куклу-«заряницу». На празднике научат плести венки и танцевать рязанскую кадриль.

Детям покажут представления театра кукол «Мужик и медведь», «Глупость и гордыня на одном дереве растут».

В 12:00 на летней эстраде выступят ансамбли «Радуница» и «Веселые ложкари».

В 14:00 начнется театрализованная программа «Зеленые святки с тех давних лет».


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