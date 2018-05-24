«Заряницы» и рязанская кадриль. В Константинове отметят Троицу

В воскресенье, 27 мая, в Константинове отметят Троицу. Для гостей организуют концерт, мастер-классы и фотозону,
Все смогут поучаствовать в традиционных обрядах и старинных играх, например, поводить хороводы вокруг украшенной лентами березы, сделать куклу-«заряницу». На празднике научат плести венки и танцевать рязанскую кадриль.
Детям покажут представления театра кукол «Мужик и медведь», «Глупость и гордыня на одном дереве растут».
В 12:00 на летней эстраде выступят ансамбли «Радуница» и «Веселые ложкари».
В 14:00 начнется театрализованная программа «Зеленые святки с тех давних лет».