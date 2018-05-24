Юбилейный День города в Новомичуринске поддержит Прио-Внешторгбанк

В субботу, 26 мая, Новомичуринск отметит свой юбилейный День города. 50-летие самого молодого города Рязанской области поддержит Прио-Внешторгбанк.
Для 17 тысяч местных жителей уже составили праздничную программу. В 11:00 у стелы «Защитникам Отечества» откроется выставка прикладного искусства новомичуринских мастеров, а в 11:00 начнется праздничный концерт «Любимый город».
С 13:00 до 17:00 у ДК «Энергетик» можно будет увидеть шоу фокусников и мыльных пузырей, а также поучаствовать в фестивале красок.
В 16:00 в сквере на улице Смирягина стартует открытый городской конкурс «Играй, гармонь, на Проне», а в 18:00 у магазина «Дикси» выступят группы «Резонанс», «Аспект», «Живаго бэнд» и «Формата.нет».
Кроме того, вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» организуют спортивную часть мероприятия. В 10:00 по улицам города проедет парад картингистов, а на городском пляже начнутся соревнования по пляжному волейболу. В 11:00 на стадионе стартует городской чемпионат по мини-футболу.
С 15:00 перед «Дельфином» начнут соревноваться лучшие игроки в стритбол, а с 18:00 — тяжелоатлеты и мастера гиревого спорта. В 19:00 перед жителями города выступят брейк-дансеры.
На главной площадке города в 18:00 начнется концерт с участием приглашенных артистов, фрик-шоу и фаер-шоу «Берегиня». Еще одним специальным гостем станет участник телешоу «Минута славы» Руслан Немировский.
Завершится День города в 22:00 праздничным салютом.
Спонсором юбилея станет Прио-Внешоргбанк, чей дополнительный офис работает в Новомичуринске уже много лет.