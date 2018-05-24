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11:01, 24 мая 2018 389

Юбилейный День города в Новомичуринске поддержит Прио-Внешторгбанк

Юбилейный День города в Новомичуринске поддержит Прио-Внешторгбанк

В субботу, 26 мая, Новомичуринск отметит свой юбилейный День города. 50-летие самого молодого города Рязанской области поддержит Прио-Внешторгбанк.

Для 17 тысяч местных жителей уже составили праздничную программу. В 11:00 у стелы «Защитникам Отечества» откроется выставка прикладного искусства новомичуринских мастеров, а в 11:00 начнется праздничный концерт «Любимый город».

С 13:00 до 17:00 у ДК «Энергетик» можно будет увидеть шоу фокусников и мыльных пузырей, а также поучаствовать в фестивале красок.

В 16:00 в сквере на улице Смирягина стартует открытый городской конкурс «Играй, гармонь, на Проне», а в 18:00 у магазина «Дикси» выступят группы «Резонанс», «Аспект», «Живаго бэнд» и «Формата.нет».

Кроме того, вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» организуют спортивную часть мероприятия. В 10:00 по улицам города проедет парад картингистов, а на городском пляже начнутся соревнования по пляжному волейболу. В 11:00 на стадионе стартует городской чемпионат по мини-футболу.

С 15:00 перед «Дельфином» начнут соревноваться лучшие игроки в стритбол, а с 18:00 — тяжелоатлеты и мастера гиревого спорта. В 19:00 перед жителями города выступят брейк-дансеры.

На главной площадке города в 18:00 начнется концерт с участием приглашенных артистов, фрик-шоу и фаер-шоу «Берегиня». Еще одним специальным гостем станет участник телешоу «Минута славы» Руслан Немировский.

Завершится День города в 22:00 праздничным салютом.

Спонсором юбилея станет Прио-Внешоргбанк, чей дополнительный офис работает в Новомичуринске уже много лет.


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