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10:27, 24 мая 2018 142

Врачи поблагодарили Рязанский приборный завод за донорскую акцию

Врачи поблагодарили Рязанский приборный завод за донорскую акцию

Врачи поблагодарили Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) за организацию и помощь в проведении «Дня донора» на предприятии. Письмо от главврача Областной станции переливания крови Михаила Чирко пришло в адрес гендиректора предприятия Павла Будагова.

Акция по добровольной сдаче крови проходила в течение пяти дней. За это время донорами стали 242 человека.

«От имени всех больных, нуждающихся в переливании компонентов крови, желаем вам и всем сотрудникам, принявшим участие в донорской акции, крепкого здоровья, наилучших успехов в работе, счастья и процветания! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — говорится в письме.

Отметим, что завод регулярно проводит акции по добровольной сдаче крови. В них принимают участие люди разных возрастов и профессий. В числе работников предприятия есть те, кто имеет звание «Почетный донор».


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