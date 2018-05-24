С пятницы, 25 мая, в Горроще на месяц отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт администрации города.
Из-за профилактических работ до 26 июня воды не будет по следующим адресам:
- улица 10-я Линия, дом №39;
- улица 6-я Линия, дома №№10, 8;
- улица 7-я Линия, дома №№ 5, 7;
- улица 9-я Линия, дома №3а;
- улица Гагарина, дома №№160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2 (детский сад №84), 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87;
- улица Полетаева, дома №№ 31, 31 корпус 1, 33/67;
- улица Стройкова, дома №№63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (детский сад №85), 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
- улица Татарская, дом №87;
- улица Черновицкая, дома №№ 2/79, 4, 1/77, 3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
- улица Шевченко, дом №95.
График плановых отключений горячей воды можно посмотреть