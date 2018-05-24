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19:15, 24 мая 2018 326
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В Горроще на месяц отключат горячую воду

В Горроще на месяц отключат горячую воду

Фото: Pixabay.com

С пятницы, 25 мая, в Горроще на месяц отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за профилактических работ до 26 июня воды не будет по следующим адресам:

  • улица 10-я Линия, дом №39;
  • улица 6-я Линия, дома №№10, 8;
  • улица 7-я Линия, дома №№ 5, 7;
  • улица 9-я Линия, дома №3а;
  • улица Гагарина, дома №№160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2 (детский сад №84), 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87;
  • улица Полетаева, дома №№ 31, 31 корпус 1, 33/67;
  • улица Стройкова, дома №№63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (детский сад №85), 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • улица Татарская, дом №87;
  • улица Черновицкая, дома №№ 2/79, 4, 1/77, 3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3;
  • улица Шевченко, дом №95.

График плановых отключений горячей воды можно посмотреть здесь.


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