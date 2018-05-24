В филиале «Рязаньэнерго» открылся музей истории предприятия

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» открылся музей, рассказывающий об истории развития предприятия. Некоторые экспонаты предоставили сами сотрудники филиала и члены Совета ветеранов «Рязаньэнерго», сохранившие фото, значки и книги о предприятии.
Основу выставки составляют подборки уникальных фотографий и документов, относящихся к истории филиала. Стенды экспозиции рассказывают о становлении, реформировании энергосистемы и современной деятельности «Рязаньэнерго». На них представлены извлечения из отчетов, докладов, по которым можно судить о достижениях предприятия, о проводимой социальной политике, культурной жизни филиала. Сегодняшняя жизнь предприятия в музейной экспозиции представлена дипломами и кубками за производственные и спортивные достижения коллектива.
В музее также собраны экспонаты, рассказывающие об участии работников «Рязаньэнерго» в Великой Отечественной войне: трудовые книжки не вернувшихся с войны сотрудников, интервью и фотографии ветеранов и тружеников тыла, копия знамени Победы.
«Музей позволит сохранить трудовые традиции энергетиков и передать богатый опыт ветеранов молодому поколению, — отметил директор филиала Михаил Подлягин. — В настоящее время предприятие активно развивается, поэтому мы, безусловно, продолжим наполнение экспозиции современными экспонатами, которые со временем тоже станут частью истории».