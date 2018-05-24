«Самое высшее в мире искусство». Сергей Безруков представил рязанцам исповедь хулигана

Вечером в среду, 23 мая, на сцене рязанской филармонии выступил Сергей Безруков. Он представил зрителям двухчасовой спектакль «Хулиган. Исповедь».
Посмотреть на артиста, исполнившего роль Сергея Есенина, собрался полный зал. Свободных мест не осталось ни на балконах, ни в амфитеатре.
Перед началом Безруков сам вышел к зрителям, чтобы поприветствовать их. Когда же поднялся занавес, он предстал перед ними уже в роли рязанского поэта.
Артист читал стихи о природе, родине и женщинах, написанные Есениным в разные периоды его жизни. Поэзию дополняли танцы, оркестр, бэк-вокал, а также песни в исполнении самого Безрукова.
Одним из самых ярких моментов вечера стало прочтение поэмы «Черный человек», которое наполнило зал филармонии страхом и трепетом.
Зрители постоянно поддерживали артиста аплодисментами, а после завершения спектакля долго не отпускали его со сцены. Актеру подарили множество цветов, а тот, в свою очередь, раздал автографы и прочитал для рязанцев еще одно стихотворение.
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