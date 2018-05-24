RZN.info провел прямую трансляцию с представителями СКР и отряда Liza Alert

Вечером в четверг, 24 мая, RZN.info провел прямую трансляцию со старшим помощником руководителя областного СУ СКР Анжеликой Евдокимовой и региональным представителем добровольного поисково-спасательного отряда Liza Alert Каролиной Соколовой.
За трансляцией, приуроченной к Международному дню пропавших детей, следили во «
Собеседницы рассказали о причинах, из-за которых дети сбегают из дома, и призвали родителей «быть друзьями своему ребенку» — понимать его и разговаривать с ним.
Рязанцы узнали о работе поисково-спасательного отряда и правоохранителей, а также о том, что следует делать, если ребенок потерялся.
Кроме того, детям и подросткам напомнили о правила, которые необходимо соблюдать в экстренной ситуации.