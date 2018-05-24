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22:07, 24 мая 2018 267
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Рязанская область договорилась о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Ассоциацией юристов России»

Рязанская область договорилась о сотрудничестве с «Росконгрессом» и «Ассоциацией юристов России»

В четверг, 24 мая, губернатор Николай Любимов, директор Фонда «Росконгресс» Александр Струглев и председатель правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла на форуме в Петербурге.

Ожидается, что соглашение будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Рязанской области и развитию экспортного потенциала региона, а также продвижению перспективных проектов на внутреннем и внешнем рынках.

В рамках сотрудничества уже запланирована серия презентаций области, поддержка проектов через международную и региональную сеть Фонда «Росконгресса», продвижение бренда Рязани на выставках России.


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