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10:01, 24 мая 2018 337

Рязанцы смогут бесплатно посетить бизнес-конференцию «Как продавать на сто миллионов»

Рязанцы смогут бесплатно посетить бизнес-конференцию «Как продавать на сто миллионов»

В пятницу, 25 мая, в Рязани пройдет бизнес-конференция «Как продавать на сто миллионов. Стратегия продаж Романа Соловова, компания Брикус и реальная мотивация от чемпиона Арнольд Классик Алексея Шаева». Мероприятие, организованное Like Центром Рязань, можно будет посетить бесплатно.

В качестве спикеров на встрече выступят Роман Соловов и Алексей Шаев. Они поделятся с участниками, как добиться продаж на крупные суммы, и раскроют рабочие схемы развития прибыльного бизнеса.

Роман Соловов — управляющий партнер кирпичной компании Брикус, признанной в апреле этого года лучшей в стране, по версии ведущих производителей*. Он имеет 18-летний предпринимательский стаж и представительства в трех регионах.

Алексей Шаев — абсолютный чемпион Арнольд Классик, абсолютный чемпион России по классическому бодибилдингу, президент федерации бодибилдинга Рязанской области, VIP-тренер, судья IFBB, владелец интернет-магазина спортивного питания, совладелец компании по доставке здорового питания.

На встрече рязанцам также расскажут о стратегии планирования продаж, правильных маркетинговых решениях и создании упаковки бизнеса.

Конференция пройдет в конгресс-отеле «Амакс». Начало регистрации в 18:00, начало мероприятия в 19:00.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на участие можно по ссылке.

*по версии одного из крупнейших производителей керамической продукции и тротуарной плитки — завода БРАЕР


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