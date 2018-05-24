Рязанцы смогут бесплатно посетить бизнес-конференцию «Как продавать на сто миллионов»

В пятницу, 25 мая, в Рязани пройдет бизнес-конференция «Как продавать на сто миллионов. Стратегия продаж Романа Соловова, компания Брикус и реальная мотивация от чемпиона Арнольд Классик Алексея Шаева». Мероприятие, организованное
В качестве спикеров на встрече выступят Роман Соловов и Алексей Шаев. Они поделятся с участниками, как добиться продаж на крупные суммы, и раскроют рабочие схемы развития прибыльного бизнеса.
Роман Соловов — управляющий партнер кирпичной компании Брикус, признанной в апреле этого года лучшей в стране, по версии ведущих производителей*. Он имеет 18-летний предпринимательский стаж и представительства в трех регионах.
Алексей Шаев — абсолютный чемпион Арнольд Классик, абсолютный чемпион России по классическому бодибилдингу, президент федерации бодибилдинга Рязанской области, VIP-тренер, судья IFBB, владелец интернет-магазина спортивного питания, совладелец компании по доставке здорового питания.
На встрече рязанцам также расскажут о стратегии планирования продаж, правильных маркетинговых решениях и создании упаковки бизнеса.
Конференция пройдет в конгресс-отеле «Амакс». Начало регистрации в 18:00, начало мероприятия в 19:00.
Получить более подробную информацию и оставить заявку на участие можно по
*по версии одного из крупнейших производителей керамической продукции и тротуарной плитки — завода БРАЕР