Выпускники рязанской школы отметили последний звонок. Фото

В четверг, 24 мая, рязанцы отметили окончание очередного учебного года и проводили выпускников. Корреспондент RZN.info побывал на одним из праздников в многопрофильной школе №17.
В актовом зале учебного заведения прошел концерт с театральными сценками и выступлениями учителей и родителей. Школьники приглашали на сцену директора, классных руководителей и учителей-предметников, но большее внимание уделили баннеру у которого сделали фото с друзьями и близкими.
Присутствующих поздравил префект Московского района Рязани Сергей Горбунов. Он пожелал выпускникам дальнейших достижений во взрослой жизни и призвал добиться задуманного.
Напомним, вице-губернатор Игорь Греков