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15:02, 24 мая 2018 1 080
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Выпускники рязанской школы отметили последний звонок. Фото

Выпускники рязанской школы отметили последний звонок. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 24 мая, рязанцы отметили окончание очередного учебного года и проводили выпускников. Корреспондент RZN.info побывал на одним из праздников в многопрофильной школе №17.

В актовом зале учебного заведения прошел концерт с театральными сценками и выступлениями учителей и родителей. Школьники приглашали на сцену директора, классных руководителей и учителей-предметников, но большее внимание уделили баннеру у которого сделали фото с друзьями и близкими.

Присутствующих поздравил префект Московского района Рязани Сергей Горбунов. Он пожелал выпускникам дальнейших достижений во взрослой жизни и призвал добиться задуманного.

Напомним, вице-губернатор Игорь Греков посетил последний звонок в школе № 7.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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