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16:13, 24 мая 2018 314

«Рязаньэнерго» обеспечит надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

«Рязаньэнерго» обеспечит надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

С 28 мая по 2 июля 29 школ региона, где пройдет единый госэкзамен, будут находиться под особым контролем филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» и смежных сетевых организаций.

На это время приостановят все плановые ремонтные работы в сетях региона, которые могут снизить надежность электроснабжения школ.

Для бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения и рамок стационарных металлоискателей, а также для печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях и ППЭ разместят резервные источники электроснабжения и организуют дежурство персонала.

По вопросам электроснабжения можно обратиться в контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.


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