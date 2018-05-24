«Рязаньэнерго» обеспечит надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ

С 28 мая по 2 июля 29 школ региона, где пройдет единый госэкзамен, будут находиться под особым контролем филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» и смежных сетевых организаций.
На это время приостановят все плановые ремонтные работы в сетях региона, которые могут снизить надежность электроснабжения школ.
Для бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения и рамок стационарных металлоискателей, а также для печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях и ППЭ разместят резервные источники электроснабжения и организуют дежурство персонала.
По вопросам электроснабжения можно обратиться в контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону