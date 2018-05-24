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13:31, 24 мая 2018 179

Руководители «Сбербанка» обсудили с чиновниками Рязанской и Смоленской областей цифровые технологии

Руководители «Сбербанка» обсудили с чиновниками Рязанской и Смоленской областей цифровые технологии

В пятницу, 18 мая, в Центре развития бизнеса Рязанского отделения руководители Сбербанка встретились с представителями администраций Рязанской и Смоленской областей. Основными спикерами выступили управляющий рязанским отделением Сергей Фролов и управляющий смоленским отделением Виктор Аршинов.

Участниками мероприятия стали более 40 человек. Они обсудили новые тенденции современного мира, цифровые технологии и востребованные профессии.

Представители рязанского отделения «Сбербанка» поделились с присутствующими успешным опытом реализации проекта «безналичный город». Представители смоленского отделения, в свою очередь, рассказали о лучших практиках использования банковских продуктов при цифровой трансформации двух регионов.

Кроме того, директор управления маркетинга и коммуникаций Среднерусского банка Виктория Кашникова рассказала гостям о техниках преодоления стресса в повседневной жизни и поделилась практиками майндфулнесс.

«Уверен, проведение подобного рода мероприятий является очень полезным для развития банковского бизнеса и для выстраивания партнерских отношений с органами власти», — прокомментировал итоги встречи Сергей Фролов.


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