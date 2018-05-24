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8:26, 24 мая 2018 865
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также в области возможны грозы и кратковременные ливни.


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