На окраине Рязани сгорел автомобиль

На Ряжском шоссе в Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел около 23:25 в среду, 23 мая. Никто не пострадал.
Устанавливаются причины произошедшего, оценивается ущерб. На место происшествия выезжали четыре пожарных и один расчет.
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На Ряжском шоссе в Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел около 23:25 в среду, 23 мая. Никто не пострадал.
Устанавливаются причины произошедшего, оценивается ущерб. На место происшествия выезжали четыре пожарных и один расчет.
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