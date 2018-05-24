На этой неделе в рязанских кинотеатрах «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и российский «Черновик»

Май оказался богатым на шумные премьеры. Не успели поклонники кино опомниться от успешных продолжений «Мстителей» и «Дэдпула», а на большие экраны уже вышли новые фильмы.
Один из самых ожидаемых — спин-офф киносаги «Звездные войны». Картина «Хан Соло. Звездные войны: Истории» рассказывает о похождениях молодого контрабандиста Хана Соло и его верного помощника Чуббаки до момента их встречи с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайуокером.
По мнению критиков, конкуренцию в прокате этому фильму составляет американская комедия «Секса не будет!!!».
Среди премьер этой недели также фантастический фильм «Черновик» — экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко — и мультфильм «Садко», повествующий о знаменитом герое-гусляре, побывавшем в гостях у морского царя.
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