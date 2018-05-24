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14:07, 24 мая 2018 1 488
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Любимов представил опыт региона по государственно-частному партнерству в соцсфере

Любимов представил опыт региона по государственно-частному партнерству в соцсфере

На Петербургском международном экономическом форуме Николай Любимов представил опыт региона по использованию государственно-частного партнерства (ГЧП) в соцсфере. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор Рязанской области выступил на деловом завтраке, где обсудили развитие социальной инфраструктуры регионов.

По словам Любимова, ГЧП успешно применяется в здравоохранении.

«В регионе построен современный диализный центр, клиника „Мать и дитя“, где используется процедура ЭКО, что очень важно с точки зрения демографии, есть ряд других проектов», — сказал губернатор.

Он отметил, что в медицине ГЧП еще используется не везде, из-за «недостаточно проработанной системы тарифов».

«Все клиники работают в системе ОМС. Срок окупаемости проекта значительно удлиняется из-за того, что тарифы не несут инвестиционной составляющей», — сказал Николай Любимов.

Губернатор привел в пример «Кванториум» «Дружба», говоря о сфере образования.

«Этот проект дает позитивные плоды, скоро в регионе откроется второй детский технопарк в Касимовском районе», — сказал глава области.

В сфере спорта ГЧП использовали при строительстве биатлонного комплекса, отметил губернатор.

По его словам, одной из наиболее перспективных отраслей для применения государственно-частного партнерства является туризм.

«Сейчас активно развивается внутренний туризм. Те 800 млн рублей, которые были вложены из регионального бюджета в кластер „Рязанский“, позволили привлечь 3 млрд частных инвестиций. Это очень эффективный проект: создаются гостиницы, другие объекты, дорожная инфраструктура, появляются новые рабочие места», — подчеркнул Любимов.

Губернатор сделал ряд предложений по смягчению требований к проектам небольшой стоимости, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.

Фото Минтерпол Рязанской области


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