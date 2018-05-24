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13:16, 24 мая 2018 373
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Комиссия по слушаниям одобрила расширение кладбища в Рязани

Комиссия по слушаниям одобрила расширение кладбища в Рязани

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру принять проект расширения Сысоевского кладбища. Заключение официально опубликовали 24 мая.

Три земельных участка площадью более 17 га находится в трех зонах лесопарков, неселитебных территорий и кладбищ. Территорию предложили перевести в единую зону для захоронения.

Участки находятся в собственности администрации, они переданы службе «Ритуал» для размещения кладбищ и фактически используются по назначению.

Слушания прошли 11 мая, до их начала замечания и предложения в комиссию не поступали.


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