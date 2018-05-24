Греков поздравил рязанских выпускников. Фото

В четверг, 24 мая, вице-губернатор Игорь Греков посетил последний звонок в школе № 7. Он поздравил выпускников с праздником от имени губернатора Николая Любимова.
«Сегодня звучит последний школьный звонок — это значит, что совсем скоро выпускники сделают первые шаги во взрослую жизнь. Конечно, школьные годы сохранятся в памяти навсегда. Именно здесь у многих появились настоящие друзья, здесь вы получили навыки, которые обязательность пригодятся в жизни», — отметил политик.
Он призвал выпускников не забывать про учителей, которые «постарались воспитать школьников умными, культурными, духовно богатыми людьми».
«Впереди у вас еще экзамены, уверен все из вас сдадут их. Главное не пасовать перед трудностями и настойчиво идти к поставленной цели. Будущее России за вами!», — заключил вице-губернатор.
Он пожелал выпускникам успехов и подарил школьной библиотеке сертификат на 200 книг классической литературы.