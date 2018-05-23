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17:56, 23 мая 2018 562
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В Рязани раскрыли кражу велосипеда по записям с камер

В Рязани раскрыли кражу велосипеда по записям с камер

Фото: Pixabay.com

В Рязани раскрыли кражу велосипеда по записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Велосипед похитили на 2-й Железнодорожной улице: хозяин на несколько минут оставил его на улице без присмотра. Подозреваемого в краже нашли по записям с камер: на кадрах видно, как мужчина, оглядевшись по сторонам садится на чужой велосипед и уезжает.

Видео с других камер вывели полицейских к дому злоумышленника. Там же и нашли украденный велосипед.

Против 36-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет колонии.


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