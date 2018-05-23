В среду, 23 мая, в Рязань приехала делегация из Мюнстера. Гостей встретил замглавы администрации города Игорь Тишин,
Тишин отметил, что города дружат около 30 лет. По его словам, Рязань ежегодно преображается, но неизменными у ее жителей остаются «гостеприимство, открытость и дружелюбие».
Немецкая делегация пробудет в городе до 1 июня. Гости посетят театр драмы, музей-заповедник Сергея Есенина, а также школы, библиотеки, памятные места региона и крупные предприятия.
Казначей союза содействия партнерству «Мюнстер-Рязань» Норберт Зиберс выразил надежду, что сотрудничество городов будет расширяться в разных областях.