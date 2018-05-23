Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:12, 23 мая 2018 568
 0    0

В Рязань приехала делегация из Мюнстера

В Рязань приехала делегация из Мюнстера

Фото: Администрация Рязани

В среду, 23 мая, в Рязань приехала делегация из Мюнстера. Гостей встретил замглавы администрации города Игорь Тишин, сообщил сайт мэрии.

Тишин отметил, что города дружат около 30 лет. По его словам, Рязань ежегодно преображается, но неизменными у ее жителей остаются «гостеприимство, открытость и дружелюбие».

Немецкая делегация пробудет в городе до 1 июня. Гости посетят театр драмы, музей-заповедник Сергея Есенина, а также школы, библиотеки, памятные места региона и крупные предприятия.

Казначей союза содействия партнерству «Мюнстер-Рязань» Норберт Зиберс выразил надежду, что сотрудничество городов будет расширяться в разных областях.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:30, 23 мая 2018
Под Рязанью предложили построить «Поляну Веры»
14:21, 23 мая 2018
Тело пропавшего в декабре мужчины нашли в озере под Рязанью
14:12, 23 мая 2018
В Рязань приехала делегация из Мюнстера
13:31, 23 мая 2018
В Рязанской области полиция проверит автомобили с опасным грузом
13:04, 23 мая 2018
В Рязани собирают деньги на переезд собаки-инвалида в Англию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

Ггруппа приготовила музыкальные сюрпризы.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:55, 10 мая 2018 29 801
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 24 896
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 345
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 351
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
13:21, 15 мая 2018 17 345
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото
Все новости
Форум