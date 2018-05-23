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16:49, 23 мая 2018 586
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В Песочне открыли многопрофильный КВЦ. Фото

В Песочне открыли многопрофильный КВЦ. Фото

Фото: Администрация Рязани

В доме №13а на улице Советской Армии открыли новый многопрофильный КВЦ по приему платежей. Там оборудовали четыре кассы и места для специалистов «КВЦ», «РМПТС», «Водоканала Рязани» и «РГМЭК», сообщил сайт администрации города.

В мэрии отметили, что центр отвечает «всем современным требованиям»: в нем есть просторный зал ожидания, оборудованный электронной очередью. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 33-78-03.

Новый центр объединил три пункта по адресам: улица Новоселов, дом №17, улица Советской Армии, дом №9а, улица Касимовское шоссе, дом №34а.

Режим работы касс: в будни с 9:30 до 18:30, в субботу с 10:00 до 18:20, воскресенье выходной.

Специалисты работают в будни с 9:30 до 18:30.

Всего в Рязани модернизировали семь пунктов КВЦ. Их адреса:

  • улица Новоселов, дом №2 корпус 7,
  • улица Татарская, дом №95,
  • улица Интернациональная, дом №22а,
  • улица Новоселов, дом №50 корпус 3,
  • улица Советской Армии, дом №13а,
  • улица Горького, дом №11,
  • улица Трудовая, дом №10.

До конца года еще несколько пунктов планируют открыть в каждом районе города.

«Благодаря этому у жителей Рязани больше не будет необходимости ездить по всему городу с целью получения консультаций по вопросам начисления и оплаты ЖКУ, сотрудники всех ресурсоснабжающих организаций присутствуют в одном центре», — уточнили в администрации.


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