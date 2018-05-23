В Песочне открыли многопрофильный КВЦ. Фото

В доме №13а на улице Советской Армии открыли новый многопрофильный КВЦ по приему платежей. Там оборудовали четыре кассы и места для специалистов «КВЦ», «РМПТС», «Водоканала Рязани» и «РГМЭК»,
В мэрии отметили, что центр отвечает «всем современным требованиям»: в нем есть просторный зал ожидания, оборудованный электронной очередью. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 33-78-03.
Новый центр объединил три пункта по адресам: улица Новоселов, дом №17, улица Советской Армии, дом №9а, улица Касимовское шоссе, дом №34а.
Режим работы касс: в будни с 9:30 до 18:30, в субботу с 10:00 до 18:20, воскресенье выходной.
Специалисты работают в будни с 9:30 до 18:30.
Всего в Рязани модернизировали семь пунктов КВЦ. Их адреса:
- улица Новоселов, дом №2 корпус 7,
- улица Татарская, дом №95,
- улица Интернациональная, дом №22а,
- улица Новоселов, дом №50 корпус 3,
- улица Советской Армии, дом №13а,
- улица Горького, дом №11,
- улица Трудовая, дом №10.
До конца года еще несколько пунктов планируют открыть в каждом районе города.
«Благодаря этому у жителей Рязани больше не будет необходимости ездить по всему городу с целью получения консультаций по вопросам начисления и оплаты ЖКУ, сотрудники всех ресурсоснабжающих организаций присутствуют в одном центре», — уточнили в администрации.