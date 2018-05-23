В память о пропавших детях волонтеры «Liza Alert» выпустят в небо десятки шаров

В пятницу, 25 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» проведут на площади Победы акцию, приуроченную к Международному дню памяти пропавших детей.
Родителям расскажут, как обезопасить ребенка и что делать, если он все же потерялся. Рязанцы узнают об истории отряда и принципах его работы.
По традиции добровольцы запустят в небо десятки гелиевых шаров и зажгут свечи в память о тех детях, кто так и не нашли.
Начало акции в 19:30 у фонтана на площади Победы.
Отметим, что поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» работает уже семь лет, в его состав входят около сотни добровольцев. Они бесплатно ищут пропавших людей, используя для этого только личные средства.