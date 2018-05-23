В Кораблинском районе деньги на ремонт дорог выделяли с нарушениями

В Кораблинском районе деньги на ремонт и содержание дорог выделяли с нарушениями. Их в ходе проверки обнаружила прокуратура, сообщила ее
В надзорном органе пояснили, что по закону рассчитывать средства на плановый период необходимо в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. «Таким образом, планированию муниципального бюджета должно предшествовать утверждение нормативов финансовых затрат на содержание дорог и правил расчета размера ассигнований местного бюджета», — говорится в сообщении.
Однако проверка показала, что администрации сельских поселений района не соблюдали нормы закона — размещали заказы в дорожной сфере, планировали бюджет без утвержденных нормативов финансовых затрат на содержание дорог.
В администрации муниципальных образований Кипчаковское, Ковалинское, Молвинослободское, Незвановское, и Пехлецкое внесли соответствующие представления.