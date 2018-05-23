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10:45, 23 мая 2018 271
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В Кораблинском районе деньги на ремонт дорог выделяли с нарушениями

В Кораблинском районе деньги на ремонт дорог выделяли с нарушениями

В Кораблинском районе деньги на ремонт и содержание дорог выделяли с нарушениями. Их в ходе проверки обнаружила прокуратура, сообщила ее пресс-служба.

В надзорном органе пояснили, что по закону рассчитывать средства на плановый период необходимо в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. «Таким образом, планированию муниципального бюджета должно предшествовать утверждение нормативов финансовых затрат на содержание дорог и правил расчета размера ассигнований местного бюджета», — говорится в сообщении.

Однако проверка показала, что администрации сельских поселений района не соблюдали нормы закона — размещали заказы в дорожной сфере, планировали бюджет без утвержденных нормативов финансовых затрат на содержание дорог.

В администрации муниципальных образований Кипчаковское, Ковалинское, Молвинослободское, Незвановское, и Пехлецкое внесли соответствующие представления.


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