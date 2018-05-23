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14:21, 23 мая 2018 385
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Тело пропавшего в декабре мужчины нашли в озере под Рязанью

Тело пропавшего в декабре мужчины нашли в озере под Рязанью

В среду, 23 мая, из озера Жидень у села Заокское подняли тело пропавшего в декабре мужчины. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Мужчина 1936 года рождения провалился под лед во время рыбалки. Его поиски в конце прошлого года не дали результатов.

Погибшего опознали по сохранившимся документам.


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