Рязанский бензин продолжил дорожать

За неделю средняя стоимость литра бензина подорожала на рубль и 31 копейку— до 42,44 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 увеличилась на 2 рубля 97 копеек до 41,82 рубля, а АИ-95 на 2 рубля и 8 копеек до 43,20. Цена на АИ-98 поднялась на 50 копеек, достигнув отметки в 47,77 рубля.
Литр дизельного топлива за неделю подорожал на 3,28 рубля — до 44 рублей 20 копеек.
За неделю регион поднялся на четвертое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на восьмое место в округе, а АИ-92 поднялся и дизельное топливо стали самыми дорогими в округе.
По дороговизне АИ-95 область опустилась на второе место.