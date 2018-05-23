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18:50, 23 мая 2018 587
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Рязанский бензин продолжил дорожать 1

Рязанский бензин продолжил дорожать

За неделю средняя стоимость литра бензина подорожала на рубль и 31 копейку— до 42,44 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 увеличилась на 2 рубля 97 копеек до 41,82 рубля, а АИ-95 на 2 рубля и 8 копеек до 43,20. Цена на АИ-98 поднялась на 50 копеек, достигнув отметки в 47,77 рубля.

Литр дизельного топлива за неделю подорожал на 3,28 рубля — до 44 рублей 20 копеек.

За неделю регион поднялся на четвертое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на восьмое место в округе, а АИ-92 поднялся и дизельное топливо стали самыми дорогими в округе.

По дороговизне АИ-95 область опустилась на второе место.


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